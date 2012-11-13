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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 13日 星期二 11:51 BJT

湖人选择德安东尼为新任主帅

尽管多数湖人球迷期待“禅师”杰克逊的回归，湖人周一意外选择曾执教菲尼克斯太阳和纽约尼克斯的德安东尼为新一任主帅。据洛杉矶媒体报导，现年61岁的德安东尼与湖人签下三年总价值1200万美元的合约，湖人有权选择第四年是否续约。德安东尼此前在NBA的执教纪录为388胜339负。路透

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