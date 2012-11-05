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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 5日 星期一 14:08 BJT

湖人主场108-79活塞 迎新赛季首胜

在经历了本赛季糟糕开局之後，洛杉矶湖人于当地时间周日108-79击败底特律活塞，送给对手三连败，也终结自己开局三连败的尴尬。科比贡献15分8次助攻7个篮板，霍华德拿下全场最高的28分。湖人开局三连败是自1978年来的首次。路透

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