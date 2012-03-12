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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 12日 星期一 18:46 BJT

湖人力克凯尔特人

周日洛杉矶湖人主场97-94力克波士顿凯尔特人，科比比赛末尾再现以往神勇状态。在第四节的疯狂对峙中，双方先後11次交替领先，科比终场前42秒跳投命中，帮主湖人以95-94占据领先，随後拜纳姆送出了全场最後一次投篮命中，湖人包办全场最後八分，最终赢下绿衫军。路透

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