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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 29日 星期四 11:08 BJT

湖人队忙乱开季後休息一天

遭遇开季两连败，洛杉矶湖人队颜面严重受挫，好在周二回到主场96-71力克犹他爵士，避免1978年以来首个开季三连败後，而且周三罕见放假休息。本赛季湖人首场比赛87-88不敌芝加哥公牛，第二场91-100不敌国王队，周二赢得赛季首场胜利，新帅布朗开心之余准予球员们一天假期。路透

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