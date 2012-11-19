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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 19日 星期一 18:59 BJT

湖人击败火箭

仍在等待新帅德安东尼上任的洛杉矶湖人周日119-108击败休斯顿火箭。霍华德为湖人贡献28分和13篮板，科比拿到22分、11篮板和11次助攻，收获三双。湖人之前一周宣布聘任德安东尼为新帅，但他接受膝部受伤，暂时还无法走马上任。路透

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