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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 9日 星期三 14:03 BJT

湖人112-125不敌火箭

当地时间周二，状态低迷的洛杉矶湖人客场112-125不敌休斯顿火箭，遭遇四连败。霍华德、加索尔、希尔均因伤缺阵，湖人内线无人，慈世平拿下24分，科比20分7次助攻，纳什16分10次助攻；火箭则豪取五连胜，哈登全场最高31分9次助攻，帕森斯贡献20分，林书豪19分。路透
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