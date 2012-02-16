林书豪爆红 将成体坛印钞机？

2月16日林书豪在与国王的比赛第二节庆祝进球。 REUTERS/Mike Segar

路透纽约2月15日电（记者 Paul Thomasch）---不到两周前，要想看本周末纽约尼克斯对达拉斯小牛的比赛，每张票的价格平均约为270美元。但是今天，同样的门票可能需要大约两倍的价格才能买到。

姑且称之为“林式”通胀吧！

“黑马”林书豪在NBA赛场爆红，这位23岁的控卫迅速成为体坛关注焦点和媒体宠儿，不乏有商界人士试图从他的走红中取得利润回报。

现在已经有两人试图将“林旋风”（Linsanity）——媒体主笔与NBA粉丝们对林书豪现象的常用语——申请为商标，印在体恤衫、帽子、婴儿围嘴等上。还有一人向美国专利商标局申请“林-旋风”与“林-超人”的注册权益。

体育咨询公司Sportscorp总裁Marc Ganis说道：“林书豪需要小心，要聘请合适的顾问与律师来保护自己的姓名权益。世界各地都有人想要利用林书豪现象赚钱。”

林书豪系美籍台湾人，这一背景意味着他在亚洲的市场空间很大，本周二他在终场前0.5秒三分绝杀，率领尼克斯获六连胜，周三他已是《纽约邮报》等媒体的封面和封底人物。

连美国总统奥巴马都已经注意到他了。白宫发言人杰·卡尼表示，奥巴马观看了尼克斯逆转猛龙一战的精选，对林书豪“印象非常深刻”。

当场比赛最後一刻的三分球让林书豪的人气更旺，而他仅仅是因为尼克斯伤兵满营，球队状态不佳而进入出场阵容。在林书豪撑起大局前，由於两大得分手安东尼与斯塔德迈尔的缺阵，尼克斯的战绩仅为8胜15负。

身高6.3英尺的林书豪没有被美国大学篮球赛场的强队收入麾下，2010年则在NBA选秀中落选。尼克斯签他前，林书豪曾遭两支NBA球队解约。

现在，林书豪在尼克斯六连胜场均26.8分的贡献，已经是纽约最为炙手可热的体育明星，他的球衣在当地商店被球迷疯抢。

周三尼克斯对阵国王队中，林书豪显全能身手，他精彩的妙传助攻，助纽约尼克斯主场100-85击败萨克拉门托国王，尼克斯取得七连胜。

虽然此役他仅拿到10分，但他的妙传抢走了全场风头。林书豪全场共送出13次助攻，其中包括六次空中接力传球，帮助队友灌篮或轻松上篮得手，频频引起麦迪逊花园球场观众雷鸣般的欢呼。

“林旋风”来势汹汹，Modell体育商品已宣布紧急订购林书豪的商品，在尼克斯对国王队开赛前，该公司的时代广场旗舰店就能到货。

在网络上，粉丝们可以在www.linsanity.com网站购买印有“林风采”（Lin Your Face）与“林纽约”的T恤衫。域名“Linsanity.com”、“Lincredible.com”、 “JeremyLin.com” 和 “TheJeremyLinShow.com”等均已被注册。

跟踪eBay，StubHub和Ticketmaster等网站中球票销售数据的TiqIQ数据和公关总监Chris Matcovich称，周三与国王一战的球票平均价格为414.05美元，比“林旋风”（Linsanity）爆发之前平均价格高出75%。

“尼克斯每赢一场，票价都会再涨一点，”Matcovich说。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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