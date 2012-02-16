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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 16日 星期四 16:46 BJT

林书豪爆红 将成体坛印钞机？

不到两周前，要想看本周末纽约尼克斯对达拉斯小牛的比赛，每张票的价格平均约为270美元。但今天，同样的门票可能需要大约两倍价格才能买到。姑且称之为“林式”通胀吧！“黑马”林书豪在NBA赛场爆红，迅速成为体坛关注焦点和媒体宠儿，不乏有商界人士试图从他的走红中取得利润回报。路透

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