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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 28日 星期一 14:21 BJT

NBA新赛季或圣诞节揭幕

NBA劳资双方围绕一项新的集体妥协协议历时15个小时谈判後，终于达成初步共识，此举为圣诞节当天恢复NBA比赛奠定基础。NBA总裁大卫・斯特恩周六早谈判结束後举行记者会称，协议呼吁12月9日开始重启训练营与联盟的自由球员市场。路透

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