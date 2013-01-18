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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 18日 星期五 14:31 BJT

伦敦赛尼克斯102-87轻取活塞

周四NBA球队纽约尼克斯与底特律活塞转战英国伦敦，尼克斯102-87拿下比赛。安东尼在伦敦奥运会5个月后重回伦敦赛场砍下26分，斯塔德迈尔17分，史密斯16分6个篮板4次助攻，钱德勒10分14个篮板，诺瓦克贡献13分；活塞阵营拜纳姆最高22分，全队共5人得分上双。路透
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