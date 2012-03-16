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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 16日 星期五 18:22 BJT

霍华德宣布留守魔术

奥兰多魔术队王牌、全明星中锋德怀特·霍华德周四称，将继续留在球队，至少再呆一个赛季，今年稍晚不会试水自由球员市场。霍华德之前一直犹豫不决，但现在最终决定暂留魔术，本赛季结束後就不再有机会终止合约。他在新闻会上告诉记者：“一大原因就是我太忠诚了。”路透

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