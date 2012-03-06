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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 6日 星期二 18:25 BJT

魔术担忧遭霍华德抛弃

“超人”德怀特·霍华德是奥兰多魔术队的当家球星，但这位魁梧的中锋提出交易请求，他在佛罗里达的未来出现变数，目前已经影响到团队士气。奥兰多教练范甘迪在92-88赢多伦多猛龙前对记者们表示：“传言满天飞，大家担心还有谁会卷进（潜在的）交易中。”路透

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