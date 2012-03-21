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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 21日 星期三 12:41 BJT

魔术仅得59分惨败给公牛

虽然联盟MVP罗斯缺阵，但芝加哥公牛继续告捷，周一以85-59大胜奥兰多魔术，巩固东区第一位置。布泽尔得到24分和13个篮板，卢卡斯得到20分，而罗斯由於腹股沟受伤已经缺赛四场。魔术队的59分是公牛所有常规赛对手中得分最低纪录。路透

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