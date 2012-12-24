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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 24日 星期一 12:02 BJT

小牛遭马刺38分狂屠 快船取13连胜

当地时间周日圣安东尼奥马刺129-91大比分击败达拉斯小牛，取得主场六连胜。马刺马阵中格林25分，帕克18分6次助攻，邓肯15分5个篮板4次助攻，莱昂纳德17分4个篮板5次抢断，而小牛阵营科里森15分，诺维斯基复出拿下8分；而在另一场比赛中洛杉矶快船客场103-77射落菲尼克斯太阳，豪取13连胜。路透

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