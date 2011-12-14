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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 17:20 BJT

小牛将费尔南德斯与布鲁尔换至掘金

NBA总冠军达拉斯小牛周二继续球员调整，将西班牙後卫费尔南德斯和布鲁尔送至丹佛掘金，换回一个次轮选秀权。对小牛而言，此举为刚签下的前锋奥多姆和卡特腾出薪资空间和球队位置。费尔南德斯是6月与开拓者的交易中被换到小牛，但他从未代表该队出赛。布鲁尔为小牛出战过六场季後赛。路透

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