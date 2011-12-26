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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 26日 星期一 10:30 BJT

热火105-94圣诞复仇小牛

迈阿密热火在周日NBA常规赛圣诞开幕日稍稍报了上赛季总决赛落败之仇，客场105-94大胜达拉斯小牛队，以胜利开启新赛季。勒布朗·詹姆斯全面发威，全场为热火得37分、10个篮板和6次助攻，韦德也有26分、8个篮板和6次助攻的出色表现。路透

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