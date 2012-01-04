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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 4日 星期三 18:30 BJT

小牛送雷霆赛季首败

达拉斯小牛周一100-87主场击败俄克拉荷马雷霆，报了四天前客场败北的一箭之仇，雷霆则遭遇赛季首负。上半时结束後小牛领先7分，第三节结束後又将领先优势扩大至15分，最终终结了雷霆的五连胜。诺维茨基全场为小牛贡献26分，雷霆队杜兰特得27分。路透

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