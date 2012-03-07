小牛复仇尼克斯 “林来疯”受制

林书豪突破校内球员马里昂(左)和基德(右)的防守上篮。 REUTERS/Mike Stone

路透3月6日电---诺维茨基率达拉斯小牛周二成功复仇，以95-85胜纽约尼克斯，“林来疯”热浪似乎渐渐退潮。

诺维茨基在最後4分钟30秒砍下11分，力挡客队尼克斯的疯狂进逼，整场比赛诺维茨基获全场最高的28分。

此前两队2月19日一役中，林书豪贡献28分、14次助攻，率纽约尼克斯击败卫冕冠军小牛，迅速蹿红的林书豪当时正值人气高峰。

在两队再战，小牛迅速掌握优势，第一节结束时就以27-15领先，更是领先14分进入第四节。

慢热的尼克斯到第四节才开始发力，打出了一波15-0的攻击波，比赛还剩5分钟时刻一度78-77取得领先，但主队之後连拿14分，重新掌握主动，最终锁定胜局。

斯塔德迈尔为尼克斯贡献26分，林书豪送出14分，但全场13次出手仅有四次命中，延续了近期投篮命中率的低迷状态。（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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