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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 7日 星期三 13:49 BJT

小牛复仇尼克斯 “林来疯”受制

诺维茨基率达拉斯小牛周二成功复仇，以95-85胜纽约尼克斯，“林来疯”热浪似乎渐渐退潮。诺维茨基在最後4分钟30秒砍下11分，力挡客队尼克斯的疯狂进逼，整场比赛诺维茨基获全场最高的28分。斯塔德迈尔为尼克斯贡献26分，林书豪送出14分，但全场13次出手仅有四次命中。路透

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