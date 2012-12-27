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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 27日 星期四 14:28 BJT

热火105-92山猫

当地时间周三迈阿密热火客场105-92击败夏洛特山猫，继续占据东部榜首。韦德砍下29分9个篮板，詹姆斯27分12个篮板8次助攻，波什、查尔默斯均得分上双，山猫阵营肯巴沃克贡献27分6个篮板6次助攻；同日，奥兰多魔术队主场94-97不敌新奥尔良黄蜂，休斯顿火箭客场87-84击败明尼苏达森林狼。路透

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