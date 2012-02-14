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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 14日 星期二 18:29 BJT

勒布朗爆发 热火胜雄鹿

勒布朗·詹姆斯终於帮迈阿密热火找出了解决密尔沃基雄鹿的方法，周一热火114-96击败雄鹿，詹姆斯一人砍下35分，他的出色表现也带动了热火在第三节的爆发，热火最近七场比赛第六次获胜。雄鹿本赛季前两次对阵热火均以胜利收场，但周一虽然在第一节获得八分领先优势，但最终遭到翻盘。路透

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