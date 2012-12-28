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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 28日 星期五 14:58 BJT

篮网主帅约翰逊下课

布鲁克林篮网周四通过新闻发布会表示，由于战绩糟糕，主教练约翰逊(Avery Johnson)下课。第一助理教练P.J. Carlesimo将成为过渡期代理主教练。篮网本赛季前15场比赛取得11胜，而之后的13场比赛中仅取得3次胜利。约翰逊自2010年6月起接掌球队。路透

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