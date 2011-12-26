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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 26日 星期一 10:31 BJT

洛佩兹负伤 篮网得奥库

中锋布鲁克·洛佩兹负伤後，新泽西篮网队动作迅速，转而签下爵士中锋奥库填补真空。篮网得分王上周三季前赛对阵尼克斯中右脚受伤，周五手术，预计至少需要伤停一个月。2007年全明星奥库职业生涯场均贡献13.7分，7.1个篮板，但上赛季因伤仅为爵士出战13场比赛。路透

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