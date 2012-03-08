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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 8日 星期四 16:12 BJT

篮网101-100险胜快船

新泽西网队周三主场101-100险胜洛杉矶快船，法玛尔最後一秒三分球绝杀快船。网队本场第三节一度领先18分的优势，最後一节顶住了快船由格里芬与保罗联手发起的一轮疯狂反击，最终艰难保住胜果。法玛尔三分球绝杀浇灭了快船从湖人手中夺过太平洋赛区第一把交椅的机会。路透

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