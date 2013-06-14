基德退役直接担任篮网主教练

NBA布鲁克林篮网队周三任命刚刚宣布退役的杰森·基德担任该队主教练。40岁的基德本赛季结束后从纽约尼克斯退役，结束了自己长达19年的NBA球员生涯。基德曾在2001至2008年间效力篮网，并在2002、2003年两度率队打入总决赛，他曾10次入选全明星阵容，并在2011年随达拉斯小牛赢得NBA总冠军。路透