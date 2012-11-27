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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 27日 星期二 14:24 BJT

篮网胜尼克斯 赢下首次纽约德比

布鲁克林篮网周一经过加时赛的苦战，96-89惊险击败纽约尼克斯，在首次纽约德比中占得了上风。篮网目前战绩9胜4负，在大西洋赛区追平纽克斯并列榜首。两队在常规时间结束时战成84-84平，尼克斯在加时赛中先得分，但篮网随後连得八分，锁定优势。中锋洛佩斯(图左二)拿到篮网最高的22分。路透

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