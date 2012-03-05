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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 5日 星期一 14:05 BJT

德隆狂砍57分 网队小胜山猫

周日NBA常规赛新泽西网队挑战夏洛特山猫一役中，控卫德隆·威廉姆斯下半时强势爆发，全场疯狂砍下57分，创NBA本赛季最高得分，助网队104-101胜山猫。此前本赛季单场比赛全场最高纪录为52分，由麦克·纽林与雷·威廉姆斯共享此荣耀。路透

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