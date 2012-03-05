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娱乐体育 | 2012年 3月 5日 星期一 13:52 BJT

德隆狂砍57分 网队小胜山猫

路透3月4日电---周日NBA常规赛新泽西网队挑战夏洛特山猫一役中，控卫德隆·威廉姆斯下半时强势爆发，全场疯狂砍下57分，创NBA本赛季最高得分，助网队104-101胜山猫。

上半时结束前，德隆已有17分入账，表现不俗，但中场休息後他已经势不可挡，疯狂灌下40分。

此前本赛季单场比赛全场最高纪录为52分，由麦克·纽林与雷·威廉姆斯共享此荣耀。

德隆告诉记者：“50分不是件小时，但是如果输了比赛，50分就没那麽重要了，所以我很高兴我们能赢。当手感好的时候，就顺势而为了，我能打出我自己的进攻。”（完）

编译：张敏 发稿：王燕焜

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