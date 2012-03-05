德隆狂砍57分 网队小胜山猫

此前本赛季单场比赛全场最高纪录为52分，由麦克·纽林与雷·威廉姆斯共享此荣耀。

德隆告诉记者：“50分不是件小时，但是如果输了比赛，50分就没那麽重要了，所以我很高兴我们能赢。当手感好的时候，就顺势而为了，我能打出我自己的进攻。”（完）