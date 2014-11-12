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路透中文体育短讯 | 2014年 11月 12日 星期三 14:30 BJT

诺维茨基超越奥拉朱旺 成NBA外国球员历史得分王

36岁的诺维茨基周二贡献23分，率达拉斯小牛106-98击败萨克拉门托国王，同时超越奥拉朱旺，成为NBA历史上得分最高的非美国出生球员。这位身高七英尺(2米13)的德国球员历史得分达到26,953分，同时排名NBA历史得分榜第九名。诺维茨基加盟NBA时联盟共有38名国际球员，现在则达到101人。路透
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