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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 21日 星期三 10:59 BJT

掘金续约悍将阿弗拉罗

丹佛掘金周二宣布与阿隆·阿弗拉罗续约，细节未对外公布，不过据丹佛媒体，续约合同价值4300万美元，期限五年。现年26岁的阿弗拉罗上赛季表现出色，场均为掘金贡献12.6分、3.7个篮板和2.4次助攻。掘金篮球业务执行副总裁Masai Ujiri称："阿隆非常年轻，未来只会更好。"路透

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