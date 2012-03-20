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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 20日 星期二 11:57 BJT

掘金再签钱德勒

丹佛掘金队周日与自由球员威尔逊·钱德勒签约五年，昔日旧部回巢。合约价值3,700万美元，时长为本赛季余下时间和之後四个赛季。2011年钱德勒在季中交易中加盟掘金，本赛季NBA停摆期间效力CBA浙江广厦。上赛季场均为掘金贡献12.5分，重新加盟应可巩固球队锋线火力。路透

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