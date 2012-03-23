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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 23日 星期五 19:07 BJT

费尔南德斯需手术 赛季报销

丹佛掘金队周四宣布，由於队中球员鲁迪·费尔南德斯（图中右二）背部负伤，需要手术，应会缺席本个NBA赛季余下比赛。这位26岁的西班牙人由於伤病已经错过了12场比赛，周一对阵达拉斯小牛的时候，他的伤病再次发作。本赛季31场常规赛中，他场均有8.6分和2.1个篮板入账。路透

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