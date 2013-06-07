掘金解雇NBA本赛季最佳教练

本赛季NBA最佳教练乔治·卡尔(George Karl)周四遭丹佛掘金解雇，现年62岁的卡尔2005年接掌掘金帅印后，已连续9个赛季率队打入季后赛，总成绩423胜257负，掘金本赛季以西部第三的身份打入季后赛，但首轮遭金州勇士淘汰。卡尔与掘金的合约还剩1年，有报道称，这位老帅想与球队续约，而俱乐部方面不想与之续约。路透