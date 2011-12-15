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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 15日 星期四 16:51 BJT

掘金与巴西中锋内内续约

丹佛掘金周三宣布与自由身的巴西中锋内内续约。2米11的内内自克服伤病与癌症後表现一直稳定。他是2002年选秀大会首轮第七顺位新秀，上赛季场均贡献14.5分、7.6个篮板，投篮命中率在联盟名列前茅。他在2005-06赛季膝部重伤只赛一场，2007-08赛季途中又查出睾丸癌。路透

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