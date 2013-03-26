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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 26日 星期二 14:03 BJT

詹姆斯准三双 热火27连胜

迈阿密热火周一客场108-94胜奥兰多魔术，拿下27连胜，继续向湖人的33场连胜纪录发起冲击。韦德继续缺阵，詹姆斯准三双24分11次助攻9个篮板，查尔默斯17分，波什12分9个篮板，替补上场的雷阿伦拿到12分。魔术阵营贾米尔·尼尔森拿下27分12次助攻，托比亚斯·哈里斯贡献20分。路透
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