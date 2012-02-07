版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 2月 7日 星期二 14:43 BJT

科比成NBA历史第五得分手

科比周一超越奥尼尔，成为NBA史上第五得分手，不过当晚湖人90-95输给费城七六人，给科比心情添上苦涩。科比全场得到28分，个人生涯总得分达到28,601分，超越奥尼尔28,596的成绩。NBA历史得分王是贾巴尔，总得分为38,387分。湖人目前战绩为14胜11负。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐