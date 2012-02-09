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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 9日 星期四 15:44 BJT

帕克砍37分 马刺胜76人

圣安东尼奥马刺周三客场100-90胜大西洋区领头羊费城76人，取得六连胜。托尼·帕克继续神勇状态，继两场比赛前对雷霆一役拿下赛季最高的42分後，本场比赛一人独揽37分，贡献八次助攻，且与替补球员斯普利特多次默契配合，後者获得15分。路透

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