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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 24日 星期三 13:36 BJT

安东尼34分尼克斯87-71凯尔特人

周二NBA季后赛第二场纽约尼克斯主场87-71大比分击败波士顿凯尔特人，总比分2-0领先。上半场绿军48-42领先，然而第三节只得11分遭逆转。安东尼一人独得34分，费尔顿16分7个篮板，J.R.史密斯替补上场拿下19分。凯尔特人阵营保罗·皮尔斯18分，加内特12分11个篮板。路透
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