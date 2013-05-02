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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 2日 星期四 14:44 BJT

绿军客场92-86尼克斯

周三NBA季后赛波士顿凯尔特人客场92-86胜纽约尼克斯，将总比分追至2-3并打回波士顿主场。加内特拿下16分18个篮板，保罗·皮尔斯亦得到16分，布兰顿·巴斯、杰夫·格林、杰森·特里均得分上双；尼克斯阵营安东尼费尔顿合砍43分。同日，印第安纳步行者主场106-83大胜老鹰，将比分改写为3-2率先抢下赛点。路透

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