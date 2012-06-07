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路透中文体育短讯 | 2012年 6月 7日 星期四 14:38 BJT

雷霆逆转马刺 挺进总决赛

杜兰特周三率领俄克拉荷马雷霆下半时上演疯狂逆转，107-99击败圣安东尼奥马刺，在NBA西部决赛连赢四场，最终4-2胜出，挺进总决赛。雷霆上半时一度落後达18分，但三届常规赛得分王杜兰特率年轻的雷霆成功实现逆转。杜兰特全场贡献34分和14篮板，并打满全场48分钟。

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