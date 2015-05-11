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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 11日 星期一 11:53 BJT

詹姆斯压哨球绝杀 骑士2-2追平公牛

“皇帝”詹姆斯周日命中压哨底线跳投，率克里夫兰骑士在东部半决赛系列赛第四场86-84险胜芝加哥公牛。詹姆斯全场拿下25分、14篮板和8次助攻，助骑士将两队总比分扳成2-2平。这是本次系列赛中的第二次压哨球分出胜负，在之前第三场对决中，公牛凭借罗斯的一记压哨三分险胜骑士。罗斯此役拿到公牛队中最高的31分。路透

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