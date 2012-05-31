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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 31日 星期四 14:35 BJT

隆多准三双 无奈绿衫军不敌热火

隆多周三狂砍职业生涯最高的44分，无奈波士顿凯尔特人经加时赛111-115输给迈阿密热火，热火在NBA东部决赛已取得2-0领先。隆多打满全场53分钟，还贡献10次助攻和8个篮板，但搭档皮尔斯(21分)在第四节因犯规提前毕业，绿衫军在加时赛中败北。路透

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