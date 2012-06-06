版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 6月 6日 星期三 13:41 BJT

凯尔特人3-2领先热火

波士顿凯尔特人周二客场94-90击败迈阿密热火，在NBA东部决赛取得3-2领先，只要再胜一场即可晋级总决赛。而东部决赛余下比赛都将在凯尔特人主场进行。詹姆斯30分，韦德27分，无奈热火晋级总决赛希望已近乎渺茫。隆多13次助攻成为绿衫军胜出关键，加内特贡献26分和11篮板。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐