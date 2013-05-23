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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 23日 星期四 14:16 BJT

热火103-102加时险胜步行者

NBA东部决赛第一场迈阿密热火主场经加时赛103-102险胜印第安那步行者。步行者的保罗·乔治在第四节剩0.7秒时三分命中，将比赛拖入加时，加时还剩2.2秒时韦德对乔治犯规，后者三罚全中步行者反超热火1分，詹姆斯最后时刻上篮绝杀，令主场球迷陷入沸腾。詹姆斯全场24投12中，贡献30分10个篮板和10次助攻。路透

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