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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 31日 星期五 15:00 BJT

热火主场90-79胜夺赛点

周四NBA东部决赛迈阿密热火主场90-79胜印第安纳步行者，3-2领先抢占赛点。上半时结束热火40-44落后，而第三节在詹姆斯的带领下打出30-13的进攻狂潮反超比分。詹姆斯全场贡献30分8个篮板6次助攻，哈斯勒姆16分；步行者阵营保罗·乔治拿下27分11个篮板，希伯特22分，大卫·韦斯特17分8个篮板。周六比赛将回到步行者主场。路透
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