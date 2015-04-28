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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 28日 星期二 13:33 BJT

篮网经加时险胜老鹰 战成2-2平

新秀博格达诺维奇周一在加时赛终场前85秒时命中关键反超三分球，帮助布鲁克林篮网120-115击败亚特兰大老鹰，两队在季后赛首轮七战四胜制系列赛中暂时战成2-2平。两队间的胜者将与首轮横扫多伦多猛龙的华盛顿奇才争夺东部决赛权。篮网控卫德隆·威廉姆斯拿到全队最高的35分，全场25投13中。路透

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