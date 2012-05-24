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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 24日 星期四 15:25 BJT

七六人与凯尔特人战成3-3平

费城七六人周三82-75击败波士顿凯尔特人，将七战四胜制系列赛拖进第七场生死大战，两队周六将转战波士顿一决雌雄。七六人控卫霍勒迪此役拿到20分，布兰德则贡献13分和10篮板两双成绩。七六人在季後赛首轮爆冷淘汰东部头号种子芝加哥公牛，缔造“黑八奇迹”。路透

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