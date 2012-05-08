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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 8日 星期二 14:11 BJT

马刺横扫爵士晋级

圣安东尼奥马刺周一87-81击败犹他爵士，在七战四胜制的NBA季後赛首轮系列赛中4-0横扫对手而晋级。西部头号种子马刺近期已取得14连胜。吉诺比利为马刺贡献17分，帕克和邓肯分别拿到11分。马刺将在西部半决赛对阵洛杉矶快船与孟菲斯灰熊之间的胜者。路透

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