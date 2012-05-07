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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 7日 星期一 14:02 BJT

湖人3-1领先掘金

塞申斯和布雷克在最後一分钟分别命中三分球，帮助洛杉矶湖人客场92-88击败丹佛掘金，目前正NBA季後赛首轮七战四胜制系列赛中3-1领先。科比则为湖人贡献22分、8篮板和6次助攻。当天在东部的比赛中，纽约尼克斯击败迈阿密热火，避免遭到横扫。路透

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