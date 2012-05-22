俄克拉荷马雷霆周一106-90击败洛杉矶湖人，以总比分4-1淘汰对手。在杜兰特和威斯布鲁克的率领下，朝气蓬勃的雷霆灭掉了曾经书写传奇的湖人，连续第二年杀入NBA西部决赛，两人此役联手砍下53分。科比尽管为湖人独得42分，依然无力回天。雷霆将与圣安东尼奥马刺争夺西部冠军。路透